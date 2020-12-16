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ФРС фиксирует замедление темпов восстановления экономики США

23:05 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы восстановления американской экономики в последние месяцы замедлились, при этом Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, продолжит стимулировать экономику государства. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам последнего в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Реальный ВВП вырос в третьем квартале на 33% в годовом исчислении. В последние месяцы, однако, темпы улучшения [экономики] замедляются", - отметил он.

Глава финрегулятора добавил, что ФРС будет продолжать поддерживать экономику посредством массивного денежно- кредитного стимулирования до тех пор, пока не увидит "существенного дальнейшего прогресса" в сфере занятости и в ситуации с инфляцией.

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