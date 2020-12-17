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Впервые на самолете ВВС США второго пилота заменил искусственный интеллект

07:50 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный интеллект смог заменить второго пилота во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 "Дрэгон леди" (Dragon Lady). Как отмечается в опубликованном в среду заявлении ВВС США, искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета.

Сам полет, который в ВВС назвали "важной вехой" и "огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху", был проведен во вторник. "15 декабря ВВС [США] впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета", - отмечается в заявлении пресс-службы ВВС.

Алгоритм искусственного интеллекта, известный как ARTUµ, был разработан учеными ВВС США. В заявлении отмечается, что система искусственного интеллекта была "обучена <...> выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы [второй] пилот". Так, во время испытательного полета алгоритм ARTUµ "отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему". Самолет "выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара", "основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок", пояснили в документе.

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