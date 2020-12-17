Впервые на самолете ВВС США второго пилота заменил искусственный интеллект
07:50 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Искусственный интеллект смог заменить второго пилота во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 "Дрэгон леди" (Dragon Lady). Как отмечается в опубликованном в среду заявлении ВВС США, искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета.
Сам полет, который в ВВС назвали "важной вехой" и "огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху", был проведен во вторник. "15 декабря ВВС [США] впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета", - отмечается в заявлении пресс-службы ВВС.
Алгоритм искусственного интеллекта, известный как ARTUµ, был разработан учеными ВВС США. В заявлении отмечается, что система искусственного интеллекта была "обучена <...> выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы [второй] пилот". Так, во время испытательного полета алгоритм ARTUµ "отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему". Самолет "выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара", "основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок", пояснили в документе.
Новости
- 08:00 17.12.2020
- Google и Facebook обвинили в нарушениях антимонопольного законодательства
- 07:40 17.12.2020
- На следующей неделе Байден будет публично вакцинирован от коронавируса
- 23:05 16.12.2020
- ФРС фиксирует замедление темпов восстановления экономики США
- 21:31 16.12.2020
- Китайский космический аппарат доставил лунный грунт на Землю
- 20:40 16.12.2020
- Ограничение на трансляцию российских телеканалов парламент Молдавии снял
- 20:30 16.12.2020
- Россия предложила США организовать диалог спецслужб
- 20:10 16.12.2020
- Пашинян: Действия Баку имеют далеко идущую цель, которая заключается в оформлении повестки вывода миротворцев
- 19:50 16.12.2020
- Российские миротворцы в Карабахе не находятся в окружении - Минобороны
- 19:35 16.12.2020
- Новые "ковидные" ограничения в Петербурге вводить не планируется
- 19:18 16.12.2020
- "МКБ Онлайн" включен в пятерку лучших мобильных банков по версии Markswebb
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать