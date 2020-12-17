Google и Facebook обвинили в нарушениях антимонопольного законодательства

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию Google ("Гугл") в нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе в договоренностях с компанией Facebook ("Фейсбук"), которые якобы препятствуют честной конкуренции. Об этом говорится в исковом заявлении, опубликованном в среду генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном.



"Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции", - подчеркнул он.



В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам. Компании якобы координировали свои действия, в частности, в том, что касается проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Как утверждается, Google и Facebook также пытались "манипулировать ценами" в указанной сфере.



Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. О какой именно сумме идет речь, не уточняется. Это должно быть определено по итогам судебного разбирательства. Кроме того, истцы добиваются принятия мер, которые бы "восстановили конкуренцию" на рынке рекламы в интернете и не позволили бы Google злоупотреблять положением монополиста. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Техас. Facebook в качестве ответчика не указана.



В числе истцов, помимо Пакстона, генпрокуроры штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, а также Юта. Все они являются республиканцами. По сведениям газеты "Уолл-стрит джорнэл", обвинения в отношении Google также могут поддержать представители других штатов. Как отмечает издание, в четверг к компании могут подать еще один иск, который будет касаться ее поисковой системы.



