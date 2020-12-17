США намерены вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта
09:00 17.12.2020 Источник: Коммерсант.ru
Чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», США продолжат вводить санкции в отношении проекта, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект»,— сказал господин Робинсон на конференции Атлантического совета. По его словам, уже введенные санкции работают. «Мы остановим этот трубопровод»,— добавил он.
Представитель Госдепа США также заявил, что остановка проекта сможет в будущем помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москвы. Коммерсантъ
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