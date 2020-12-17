Длительность времен года в России может сильно измениться - Гидрометцентр
09:05 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы в связи с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", - сказал Вильфанд.
В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5-7 дней уже по сравнению с серединой прошлого века. "Осень и весна - эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться", - пояснил метеоролог.
Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая. Причиной этого является антропогенный фактор. "В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории", - подчеркнул Вильфанд.
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