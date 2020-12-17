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НОВОСТИ

Во Франции вынесены приговоры участникам нападения на редакцию Charlie Hebdo

09:20 17.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Участники нападения на редакцию Charlie Hebdo получили от 4 лет до пожизненного срока. Суд признал 14 фигурантов, из которых 11 присутствовали в зале суда, виновными в террористической атаке. В отношении некоторых подсудимых приговоры вынесены заочно, т.к. они либо были убиты, либо бежали за границу. Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло в январе 2015 года после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда погибли 12 человек.  Эхо Москвы

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