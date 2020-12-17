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Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет сегодня в формате видеоконференции

10:00 17.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится сегодня в формате видеоконференции. На этот раз вопросы главе государства будут задавать не только журналисты, но и обычные граждане.

На связь со страной Владимир Путин выйдет из своего рабочего кабинета в 12 часов. Прямую трансляцию покажут по федеральному телевидению. Так как на фоне эпидемия в этом году не было традиционной «прямой линии», в ходе которой президент отвечает на вопросы россиян, ее элементы решили включить в пресс-конференцию. У журналистов, их аккредитовалось около 8 сотен, будет меньше возможностей задать свои вопросы. Отмечу, что за два дня до мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил свои ежедневные брифинги. Он объяснил это подготовкой к сегодняшней пресс-конференции, хотя в последние годы из-за нее общение с журналистами пресс-секретарь не откладывал. Отметим, что это решение совпало с выходом совместного расследования Bellingcat, Insider и Der Spiegel о сотрудниках ФСБ, предположительно отравивших политика Алексея Навального – оппозиционер заявил, что покушение на него санкционировал лично президент. Из-за этой темы к сегодняшней пресс-конференции приковано особое внимание.

В прошлом году пресс-конференция Путина проводилась 19 декабря в течение 4 часов 20 минут, президент ответил на 70 вопросов.  Эхо Москвы

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