В США отложена публикация доклада разведки о вмешательстве в выборы
09:32 17.12.2020 Источник: РБК
Американская разведка отложит запланированную на 18 декабря публикацию доклада о вмешательстве других государств в выборы, прошедшие в ноябре 2020 года. Об этом в Twitter сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох.
«Разведывательное сообщество не укладывается в установленный конгрессом срок 18 декабря, чтобы дать оценку внешних угроз на выборах в США в 2020 году», — заявила Шох. По ее словам, еще не все американские спецслужбы завершили работу над своей частью доклада.
По данным телеканала Fox News, задержка вызвана разногласиями среди руководства разведывательных служб о том, стоит ли включать в отчет информацию о возможном вмешательстве Китая в президентские выборы 3 ноября. РБК
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