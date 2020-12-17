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НОВОСТИ

В Молдавии отменили пенсионную реформу

10:05 17.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Парламент Молдавии отменил пенсионную реформу. С 1-го января будущего года мужчины смогут выходить на пенсию как раньше, в 62 года, а женщины — в 57.

Действующий президент Игорь Додон, который проиграл президентские выборы, заявлял, что последний документ, который он хочет подписать как глава государства, это закон о снижении пенсионного возраста.

Утверждение пенсионной реформы было одним из условий сотрудничества Молдавии с Международным валютным фондом и теперь страна может остаться без внешнего финансирования.  Эхо Москвы

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