В Молдавии отменили пенсионную реформу

10:05 Источник: Эхо Москвы

Парламент Молдавии отменил пенсионную реформу. С 1-го января будущего года мужчины смогут выходить на пенсию как раньше, в 62 года, а женщины — в 57.

Действующий президент Игорь Додон, который проиграл президентские выборы, заявлял, что последний документ, который он хочет подписать как глава государства, это закон о снижении пенсионного возраста.

Утверждение пенсионной реформы было одним из условий сотрудничества Молдавии с Международным валютным фондом и теперь страна может остаться без внешнего финансирования. Эхо Москвы