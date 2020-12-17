Два экстремиста убиты при попытке проникнуть в Индию из Пакистана - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Индии в четверг ликвидировали двух вооруженных экстремистов, попытавшихся проникнуть на индийскую территорию из Пакистана.

Как сообщает газета "Таймс оф Индиа", попытка нарушения индийско-пакистанской границы была пресечена в районе Раджатал в западном штате Пенджаб. При обнаружении пограничниками экстремисты открыли по ним огонь и были убиты в ходе перестрелки.

По данным индийских властей, боевики базирующихся в Пакистане группировок в этом году продолжали попытки проникнуть в Индию для осуществления терактов и нападений на мирных жителей и военнослужащих. В течение 2020 года они совершили в стране 200 террористических вылазок, индийские силы безопасности ликвидировали 199 экстремистов из группировки "Джайш-э-Мохаммад" и других базирующихся в Пакистане антииндийских террористических формирований.