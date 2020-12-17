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НОВОСТИ

В 2020 году более 2200 миллиардеров в мире стали богаче почти на 2 $трлн.

10:32 17.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Более 2200 миллиардеров в мире в 2020 году стали богаче почти на 2 $трлн.

Как посчитало издание Forbes, совокупное состояние самых богатых людей мира, не смотря на карантинные меры достигло $11,4 трлн. Это на 20% больше прошлогоднего показателя. Основной причиной Forbes называет рост на фондовых рынках, который продолжался весь год.  Эхо Москвы

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