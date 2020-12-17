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Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена - CNN

11:00 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп вопреки традиции не хочет добровольно покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена. Об этом в четверг сообщил телеканал Си-эн-эн.

По его сведениям, Трамп сказал нескольким своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января, откажется самостоятельно уходить из Белого дома, и по ступеням его придется спускать силой. Некоторые сотрудники были обеспокоены таким заявлением, но не считают, что нынешний президент действительно поступит подобным образом. "Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил", - приводит телеканал слова одного из советников.

Ранее портал "Аксиос" сообщал, что Трамп планирует 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One ("Эйр форс 1") во Флориду и выступит на масштабном митинге перед своими сторонниками, где он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице.

По традиции в день инаугурации после окончания церковной службы будущие президент и вице-президент приезжают в Белый дом, где встречаются со своими предшественниками и пьют чай. Затем они вместе отправляются к правительственному комплексу на Капитолийском холме, где избранные президент и вице-президент приносят присягу. За всю историю лишь трижды уходящие со своего поста президенты отказывались присутствовать на инаугурации своих сменщиков: Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс в 1829 году и Эндрю Джонсон в 1869 году.

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