Турция не отступит в вопросе С-400, несмотря на санкции США - Чавушоглу
11:05 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не намерена отступать в вопросе приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на введенные из-за них санкции США. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "ТВ24".
"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме с С-400 мы не отступим назад. Санкции - это ошибочное решение, мы предпримем [ответные] шаги", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 12:00 17.12.2020
- Нарышкин раскрыл ранее не озвученный аспект деятельности СВР
- 11:32 17.12.2020
- На отказ от услуг, навязанных при выдаче кредита, предлагают давать 14 дней
- 11:20 17.12.2020
- В России за сутки выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом
- 11:00 17.12.2020
- Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена - CNN
- 10:32 17.12.2020
- В 2020 году более 2200 миллиардеров в мире стали богаче почти на 2 $трлн.
- 10:20 17.12.2020
- Два экстремиста убиты при попытке проникнуть в Индию из Пакистана - СМИ
- 10:05 17.12.2020
- В Молдавии отменили пенсионную реформу
- 10:00 17.12.2020
- Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет сегодня в формате видеоконференции
- 09:32 17.12.2020
- В США отложена публикация доклада разведки о вмешательстве в выборы
- 09:20 17.12.2020
- Во Франции вынесены приговоры участникам нападения на редакцию Charlie Hebdo
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать