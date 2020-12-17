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Турция не отступит в вопросе С-400, несмотря на санкции США - Чавушоглу

11:05 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не намерена отступать в вопросе приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на введенные из-за них санкции США. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "ТВ24".

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме с С-400 мы не отступим назад. Санкции - это ошибочное решение, мы предпримем [ответные] шаги", - подчеркнул он.

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