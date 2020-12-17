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НОВОСТИ

Нарышкин раскрыл ранее не озвученный аспект деятельности СВР

12:00 17.12.2020 Источник: Газета.Ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в своей статье в журнале «Международная жизнь», что СВР совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами принимает участие в освобождении россиян и граждан других стран, попавших в плен или ставших заложниками.

«Сохранение в XXI веке таких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необходимость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении», – сказал Нарышкин.

Он отметил, что СВР сотрудничает со спецслужбами других стран в сфере противодействия терроризму, борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков. По словам Нарышкина, российская разведка также взаимодействует с иностранными коллегами в сфере кибербезопасности.

Ранее официально не сообщалось, что российская внешняя разведка на современном этапе участвует в вызволении граждан России и других стран из плена.  Газета.Ru

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