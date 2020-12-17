На отказ от услуг, навязанных при выдаче кредита, предлагают давать 14 дней

11:32 Источник: РБК

Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите.

«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отмечают в ЦБ.