В России за сутки выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом
11:20 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 214. Общее количество инфицированных достигло 2 762 668, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 440. Всего после инфекции выздоровели 2 202 540 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 587 против 596 днем ранее, до 49 151. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.
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