Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году
12:19 17.12.2020
Стоимость безлимитного проездного на на 90 и 365 дней в Москве не изменится в 2021 году. При этом, как сообщают в департаменте транспорта столицы, стоимость наиболее популярных проездных в общественном транспорте - на 30 дней - изменится в пределах инфляции, рост составит примерно 3,5%, или 1,3 рубля за одну поездку.
Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что повышение тарифов на проезд в транспорте Москвы в 2021 году будет минимальным, приблизительно на уровень инфляции, а цена ряда билетов не изменится.
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