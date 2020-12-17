Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году

12:19

Стоимость безлимитного проездного на на 90 и 365 дней в Москве не изменится в 2021 году. При этом, как сообщают в департаменте транспорта столицы, стоимость наиболее популярных проездных в общественном транспорте - на 30 дней - изменится в пределах инфляции, рост составит примерно 3,5%, или 1,3 рубля за одну поездку.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что повышение тарифов на проезд в транспорте Москвы в 2021 году будет минимальным, приблизительно на уровень инфляции, а цена ряда билетов не изменится.