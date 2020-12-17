Наша система здравоохранения оказалась более эффективной, чем в среднем в мире - Путин

12:25 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос о состоянии системы здравоохранения, ее готовности к пандемии:"К таким масштабам не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. По сравнению с тем, что происходило в мире, наша система оказалась более эффективной. Конечно, мы видим проблемы, в том числе и с лекарствами. На момент начала пандемии мы сразу среагировали на границе с Китаем и выиграли время, мы стали быстро разворачивать свою систему здравоохранения. Построили 40 центров. На момент начала пандемии врачей-специалистов было всего ничего, сейчас 150 тысяч только врачей работает по этому направлению. Мы выстроили систему переподготовки медперсонала, поддержали медиков в красных зонах материально. Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты. Увеличили производство масок в 20 раз.Наша система здравоохранения и госуправления продемонстрировали готовность к мобилизации ресурсов. Да, в некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств, даже в стационарах. Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблема логистики. А промышленность сработала эффективно. Мы вначале не знали, как выявлять, тестировать, лечить. Сейчас мы в тройке лидеров по тестированию. Лекарственные препараты мы производим в нужном количестве. И Россия первой в мире начала производить вакцину. Это хорошая, безопасная, эффективная вакцина, нет ни одного случая серьезных побочных явлений. Специалисты оценивают ее под 97% зашиты. С нами готовы сотрудничать иностранные компании.Проблем хватает, но система здравоохранения отреагировала адекватно. Да, нам пришлось концентрировать ресурсы на помощь врачам, студентам. Мы сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, просто начнем не с 1 июля, как задумывали, а с 1 января. 250 млрд из федерального бюджета + 50 млрд из региональных. Часть программы уже выполняется. Самое главное в развитии первичного звена - стопроцентная доступность медицинских услуг.".