Путин считает, что полномочия Думы по формированию правительства повышают ее ответственность

12:35 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос о выборах 2021 года и старой системной оппозиции, не пора ли уступить молодым партиям. Внешнее вмешательство - как ему противостоять:"Отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию, парламент получил больше полномочий, в том числе и по формированию правительства. Госдума, по сути, принимает окончательное решение по министрам и вице-премьерам, а не только премьер-министру. Это повышает ответственность Думы.Пора ли тяжеловесам уступить место? Это решают граждане. Дает ли наша политическая система большему количеству сил принять участие в общенациональных кампаниях? Да. До 16 партий примут участие в выборах без сбора подписей. Я желаю им успехов, но избиратель решает, кого выбирать. Традиционные партии хорошо известны, им нужно отдать должное, в парламенте подчас звучат полярные точки зрения, идут острые дискуссии, но все выступают с патриотических позиций. Подходы и инструменты разные, но цель у всех одна - благополучие и развитие страны".