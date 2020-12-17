Путин считает, что полномочия Думы по формированию правительства повышают ее ответственность
12:35 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию, парламент получил больше полномочий, в том числе и по формированию правительства. Госдума, по сути, принимает окончательное решение по министрам и вице-премьерам, а не только премьер-министру. Это повышает ответственность Думы.
Пора ли тяжеловесам уступить место? Это решают граждане. Дает ли наша политическая система большему количеству сил принять участие в общенациональных кампаниях? Да. До 16 партий примут участие в выборах без сбора подписей. Я желаю им успехов, но избиратель решает, кого выбирать. Традиционные партии хорошо известны, им нужно отдать должное, в парламенте подчас звучат полярные точки зрения, идут острые дискуссии, но все выступают с патриотических позиций. Подходы и инструменты разные, но цель у всех одна - благополучие и развитие страны".
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