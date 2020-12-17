Путин признался, что еще не делал прививку от коронавируса, но обещал сделать, как только это станет возможным

12:45 Источник: НГ-Online

Во время своей большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года,ответил на вопрос о том, сделал ли он прививку":"Как только это станет возможным, я это сделаю. Есть еще проблема паузы между разными прививками - например, от гриппа и коронавируса. Один из путей преодоления пандемии - массовая вакцинация, так создается национальный популяционный иммунитет. Наша задача - провести вакцинацию внутри России. Нам не хватает "железа", оборудования. В следующем году у нас будут миллионы доз вакцины".