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Путин признался, что еще не делал прививку от коронавируса, но обещал сделать, как только это станет возможным

12:45 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, Владимир Путин ответил на вопрос о том, сделал ли он прививку":

"Как только это станет возможным, я это сделаю. Есть еще проблема паузы между разными прививками - например, от гриппа и коронавируса. Один из путей преодоления пандемии - массовая вакцинация, так создается национальный популяционный иммунитет. Наша задача - провести вакцинацию внутри России. Нам не хватает "железа", оборудования. В следующем году у нас будут миллионы доз вакцины".

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