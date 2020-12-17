Президент обещал разобраться с поступлением средств на лекарства в регионы

12:50 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент России ответил на вопрос о том, что деньги на лекарства не поступают в регионы:"Будем разбираться. Должен был запрос в поликлинику, диагноз, выдача препаратов. Еще раз говорю - 10 миллиардов отдали в региональные системы, 5 миллиардов на непосредственную помощь людям. Я с губернаторами в контакте, они докладывают, что все в порядке, все выдается. Судя по обращениям, это проблемы не единичного характера".