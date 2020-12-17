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НОВОСТИ

Владимир Путин заявил, что не хотел бы распространять слухи о происхождении коронавируса

12:55 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о происхождении коронавируса:

"Слухов много, не хотел бы распространять их, нет никаких доказательств чьей-либо вины. Нужно объединить усилия в борьбе с пандемией. Западные партнеры упирают на то, что они гуманисты, но должны поддерживать больше пострадавших людей".

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