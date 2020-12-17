Владимир Путин заявил, что не хотел бы распространять слухи о происхождении коронавируса

12:55 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент РФответил на вопрос о происхождении коронавируса:"Слухов много, не хотел бы распространять их, нет никаких доказательств чьей-либо вины. Нужно объединить усилия в борьбе с пандемией. Западные партнеры упирают на то, что они гуманисты, но должны поддерживать больше пострадавших людей".