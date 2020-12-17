Необходима острая реакция на необъективный рост цен - Путин

13:00 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос о социально-экономических последствиях пандемии:"К сожалению, до 20 млн человек живут за чертой бедности, их стало больше. К 2030 году нужно уйти от 13,5 до 6,5% живущих ниже прожиточного минимума. Амбициозная, но реальная цель. По поводу цен. Где-то они растут объективно, потому что дороже становятся комплектующие из-за курсовой разницы, мы за них платим больше рублей. Там, где нет объективных причин, необходима острая реакция.Безработица подросла. При этом мы существенно повысили пособие по безработице. Но сама я тяжелая ситуация у семей с детьми. От нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи - для всех свои меры поддержки, включая получение 1 ПМ, получение денег из материнского капитала, получение 0,5 ПМ для третьей категории - на каждого ребенка. Это оперативные меры поддержки российских семей. Не говорю уже про единоразовые выплаты".