Путин счел неожиданным вопрос из Магнитогорска о выбросах в атмосферу

13:15 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференциисчел неожиданным вопрос из Магнитогорска о выбросах в атмосферу:"Для меня это неожиданно, Магнитка вкладывала много средств для уменьшения выбросов. (Переадресовал полученное обращение журналистке из Магнитогорска, та ответила, что она патриот, а люди, порой вероятно, путают туман и обычный смог с выбросами)".