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Путин счел неожиданным вопрос из Магнитогорска о выбросах в атмосферу

13:15 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин счел неожиданным вопрос из Магнитогорска о выбросах в атмосферу:

"Для меня это неожиданно, Магнитка вкладывала много средств для уменьшения выбросов. (Переадресовал полученное обращение журналистке из Магнитогорска, та ответила, что она патриот, а люди, порой вероятно, путают туман и обычный смог с выбросами)".

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