Путин ответил на вопрос Шнурова о русских хакерах, которые "не помогли избраться Трампу"

13:20 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос отпро русских хакеров, почему они не помогли избраться Трампу, а также приютит ли Россия Трампа, если он попросит убежища:"От себя вопрос - про ненормативную лексику, как ее не использовать при такой жизни: Обратитесь к классике советского кино, говорите "редиска", русский язык достаточно богатый. Но хочу вас поблагодарить за то, что вы сейчас не использовали ненормативную лексику, как иногда со сцены.Вопрос про хакеров - ваша провокация. Это домыслы, повод портить отношения с США, не признавать легитимность пока еще действующего президента США. Отношения России с США стали заложниками внутренних политических разногласий в Америке. Новый президент - опытный человек, мы рассчитываем на то, что хотя бы часть проблем будет решаться. Трампу нет необходимости искать работу, за него проголосовали почти 50% населения".