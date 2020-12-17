"Пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой спецслужб США - Путин
13:25 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Вбросы имеют место, это всегда будет, это информационное противоборство, так всегда было, вспомните, как представляли вашего покорного слуга, когда шла борьба с терроризмом на Кавказе. Я это вижу, но делаю все, что считаю нужным для страны, а не чтобы выглядеть красиво в глазах людей за бугром. Материал, который якобы посвящен мне, я просмотрел, все прочитать невозможно. Там сказано, что элите запрещено иметь имущество за границей. Это госслужащим запрещено! Там говорится про "зятя", потом про "бывшего зятя". Что написано в начале расследования? Неизвестный аноним, преследует непонятные цели. Потом всплывают его уши. Написано про вскрытие российскими хакерами американских баз данных в 2016 году. Ну и все понятно. Это американские спецслужбы и Госдеп США. Цель - месть. Попытка вмешаться в нашу внутриполитическую жизнь.
Хочу обратиться к заказчикам. Исполнителям дали задание, они написали. Нужно руководствоваться не соображениями мести и мнимой исключительности. Нужно выстраивать партнерские отношения.
Что касается этого пациента в берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это не расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Значит, этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. Тогда они должны за ним присматривать. Но зачем его травить, кому он нужен? Его жена попросила - я сразу распорядился его выпустить в Германию. Это трюк политической борьбы, претензии на национальный масштаб. Но свою состоятельность нужно доказывать либо конкретными делами, либо конкретной реалистичной программой. Я призываю всех оппонентов власти руководствоваться не личными амбициями, а предлагать позитивную повестку дня".
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