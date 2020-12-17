Урегулирование в Донбассе рано или поздно произойдет, это зависит от украинских властей, считает Путин
13:35 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Это зависит от украинских властей. Люди приходят к власти с лозунгами объединения страны, прекращения конфликта, выстраивания отношений с Россией. Ничего не получается. Их избирает большинство, а потом они начинают колебаться, оглядываться на крайние националистические силы, и процесс замирает. Слава Богу, в Париже мы договорились о прекращении огня. Но ничего не разблокировано в плане экономики и социальной сферы, не решен политический вопрос. Минские соглашения подтверждены резолюцией Совбеза ООН. У них сила международного закона, их нельзя пересмотреть в одностороннем порядке. Урегулирование рано или поздно произойдет, это зависит от украинских властей. А мы будем наращивать поддержку Донбассу, это касается производства, социальных, инфраструктурных вопросов. Мы понимаем всю сложность ситуации в Донбассе".
Подробнее...
НОВОСТИ
- 14:55 17.12.2020
- Путин считает, что белорусскому народу нужно дать спокойно разобраться с внутренними проблемами
- 14:45 17.12.2020
- Это не политическое преследование - президент РФ о деле Фургала
- 14:40 17.12.2020
- Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества - Путин о ситуации с Дзюбой
- 14:35 17.12.2020
- Путин сообщил, что еще не принял решение, идти ли на выборы в 2024 году
- 14:20 17.12.2020
- Работу по "Северному потоку" мы закончим - Путин
- 14:05 17.12.2020
- Путин рассказал, почему коррективы в Конституцию необходимо было внести именно теперь
- 14:00 17.12.2020
- Планов по изменению состава правительства пока нет - президент
- 13:55 17.12.2020
- Путин ответил на вопрос о связанных с коронавирусом ограничениях в Петербурге
- 13:40 17.12.2020
- Президент признал наличие ряда проблем при переходе на дистанционное обучение школьников и студентов
- 13:25 17.12.2020
- "Пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой спецслужб США - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать