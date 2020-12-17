Урегулирование в Донбассе рано или поздно произойдет, это зависит от украинских властей, считает Путин

13:35 Источник: НГ-Online

Во время своей большой пресс-конференцииответил на вопрос о Донбассе, а также том, каковы перспективы у отношений России и Украины:"Это зависит от украинских властей. Люди приходят к власти с лозунгами объединения страны, прекращения конфликта, выстраивания отношений с Россией. Ничего не получается. Их избирает большинство, а потом они начинают колебаться, оглядываться на крайние националистические силы, и процесс замирает. Слава Богу, в Париже мы договорились о прекращении огня. Но ничего не разблокировано в плане экономики и социальной сферы, не решен политический вопрос. Минские соглашения подтверждены резолюцией Совбеза ООН. У них сила международного закона, их нельзя пересмотреть в одностороннем порядке. Урегулирование рано или поздно произойдет, это зависит от украинских властей. А мы будем наращивать поддержку Донбассу, это касается производства, социальных, инфраструктурных вопросов. Мы понимаем всю сложность ситуации в Донбассе".