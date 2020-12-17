Президент признал наличие ряда проблем при переходе на дистанционное обучение школьников и студентов

13:40 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференции, президент РФ ответил на вопрос о дистанционном обучении в школах и вузах:"Только 2% школ работает онлайн. Большая часть работает в обычном режиме. Вузам рекомендовано перейти на онлайн. Проблемы есть. И с "железом", и с подключением к Интернету. Дважды мы поддерживали вузы, выдавали им финансовые ресурсы для работы онлайн. Они расширяют свои возможности и должны будут это делать как хозяйствующие субъекты. По поводу качества. Онлайн не заменит личного контакта между студентом и преподавателем. Во всяком случае, это еще долго не произойдет. Специалист высокого класса при этом может через систему онлайн присутствовать во многих местах одновременно. Это уже делается в сочинском Сириусе, других центрах. Это не на всю жизнь, конечно. Некоторые студенты даже в суд обращаются. Понимаю, что они имеют в виду. В известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но почему преподавателю должны меньше платить, если он, что онлайн, что вживую, читает одно и то же количество лекций? Это к вопросу о снижении платы за образование онлайн. Но иногда на определенное снижение можно пойти".