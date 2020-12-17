Путин ответил на вопрос о связанных с коронавирусом ограничениях в Петербурге

13:55 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференцииответил на вопрос о связанных с коронавирусом ограничениях в Петербурге:"Сейчас ситуация с коронавирусом какая? Высокий уровень загрузки коек, выше, чем в среднем по стране. Как только врачи позволят, откроют границы. Нам важно восстановить авиационные перевозки. У нас обычно 32 миллиона человек летают. Оставляют за границей 35 млрд долларов. Представьте, если все это переправить в Петербург?!"