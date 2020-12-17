0
0
125
НОВОСТИ

Планов по изменению состава правительства пока нет - президент

14:00 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос об экономическом рывке и возможных перестановках в правительстве:

"Наша стратегия не меняется, хотя пандемия внесла свои поправки. Кое-что мы отложили, потому что нам нужны были источники для оперативного реагирования. Правительство, когда началась пандемия, работало днем и ночью. Изменения в правительстве уже были, их предложил премьер, я их поддержал, других инициатив и планов пока нет. Правительство формировалось под стратегические цели. Полагаю, оно им отвечает. Была изначальная критика, способны ли мы достичь целей национального развития. В целом мы способны. Есть вопросы, требующие дополнительного внимательного изучения".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:55 17.12.2020
Путин считает, что белорусскому народу нужно дать спокойно разобраться с внутренними проблемами
0
54
14:45 17.12.2020
Это не политическое преследование - президент РФ о деле Фургала
0
66
14:40 17.12.2020
Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества - Путин о ситуации с Дзюбой
0
73
14:35 17.12.2020
Путин сообщил, что еще не принял решение, идти ли на выборы в 2024 году
0
86
14:20 17.12.2020
Работу по "Северному потоку" мы закончим - Путин
0
134
14:05 17.12.2020
Путин рассказал, почему коррективы в Конституцию необходимо было внести именно теперь
0
136
13:55 17.12.2020
Путин ответил на вопрос о связанных с коронавирусом ограничениях в Петербурге
0
129
13:40 17.12.2020
Президент признал наличие ряда проблем при переходе на дистанционное обучение школьников и студентов
0
145
13:35 17.12.2020
Урегулирование в Донбассе рано или поздно произойдет, это зависит от украинских властей, считает Путин
0
188
13:25 17.12.2020
"Пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой спецслужб США - Путин
0
282

Возврат к списку