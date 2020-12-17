Планов по изменению состава правительства пока нет - президент

14:00 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент Россииответил на вопрос об экономическом рывке и возможных перестановках в правительстве:"Наша стратегия не меняется, хотя пандемия внесла свои поправки. Кое-что мы отложили, потому что нам нужны были источники для оперативного реагирования. Правительство, когда началась пандемия, работало днем и ночью. Изменения в правительстве уже были, их предложил премьер, я их поддержал, других инициатив и планов пока нет. Правительство формировалось под стратегические цели. Полагаю, оно им отвечает. Была изначальная критика, способны ли мы достичь целей национального развития. В целом мы способны. Есть вопросы, требующие дополнительного внимательного изучения".