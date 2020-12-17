Планов по изменению состава правительства пока нет - президент
14:00 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Наша стратегия не меняется, хотя пандемия внесла свои поправки. Кое-что мы отложили, потому что нам нужны были источники для оперативного реагирования. Правительство, когда началась пандемия, работало днем и ночью. Изменения в правительстве уже были, их предложил премьер, я их поддержал, других инициатив и планов пока нет. Правительство формировалось под стратегические цели. Полагаю, оно им отвечает. Была изначальная критика, способны ли мы достичь целей национального развития. В целом мы способны. Есть вопросы, требующие дополнительного внимательного изучения".
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