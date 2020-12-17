Путин рассказал, почему коррективы в Конституцию необходимо было внести именно теперь

14:05 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференцииответил на вопрос об изменениях в Конституции, почему сейчас:"Всему свое время, раньше сделать это было невозможно. Основы Конституции остались неизменными. Конституция принималась в условиях гражданского противостояния и вооруженного конфликта в столице. Это было. Конституция помогла восстановить гражданский мир, создала базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. Поэтому мы должны были поменять, точнее, внести коррективы в Основной закон. Например, как можно было в 1993 году записать в Конституции обязательство государство индексировать пенсии? Сейчас нужно не позволить нынешним и будущим руководителям этого не делать. То же самое касается и борьбы с бедностью. Мы многое теперь можем зафиксировать в Основном законе".