Работу по "Северному потоку" мы закончим - Путин

14:20 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент России ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров за последние 4 года был самым комфортным и некомфортным собеседником, а также на вопрос о перспективах "Северного потока-2":"Нет удобных, неудобных партнеров. Это люди высокого класса подготовки, мне не нужно им никаких уроков давать. Есть национальные интересы - у них, у нас. Я работаю со всеми, чтобы достичь максимального результата для России. Где-то необходим компромисс, где-то нужно настоять на своем. У меня добрые, деловые, доверительные отношения с Си Цзиньпинем. У нас есть разногласия с Эрдоганом, но он держит слово, он мужчина, он не виляет. "Северный поток-2" вне всяких сомнений, это как дважды два - четыре, выигрышная вещь для экономики как России, так и Германии. Покупка американского сжиженного газа дороже, повысятся цены для домохозяйств. Работу по "Северному потоку мы закончим". Надеюсь, что и новая американская администрация отнесется к своим немецким партнерам с уважением, вернется в режим добросовестной конкуренции".