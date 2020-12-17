Путин сообщил, что еще не принял решение, идти ли на выборы в 2024 году

14:35 Источник: Lenta.ru

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос от Андрея Колесникова об обнулении президентских сроков, правда ли готов снова пойти в президенты или просто не хочет стать "хромой уткой"? Второй вопрос об Иване Сафронове и открытых источниках, госизмене, возможности его простить:"По поводу поправок. У меня есть универсальное правило. Пойдет на благо страны или нет? И я для себя еще не принял решение, пойду ли на выборы. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формальное разрешение от народа есть. А по поводу Сафронова следствие должно разобраться. Судят его не журналистскую деятельность, в этом весь цимес, он же не диссидентствующий журналист, который борется с властью. Это связано с его деятельностью и при правительстве, и в Роскосмосе. Ему вменяется шпионаж, не измена. Но главный грех - предательство. Сдача закрытой информации иностранной спецслужбе - предательство. Понимаю тем, кто доверял этому человеку. Но, если он сознательно сдавал информацию за вознаграждение иностранным спецслужбам, это говорит о его внутреннем содержании. Суд разберется. А простить, помиловать - это уже следующий этап".