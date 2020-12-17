Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества - Путин о ситуации с Дзюбой

14:40 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференцииответил на вопрос от Матч-ТВ про Дзюбу, публикацию интимного видео и о том, должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность:"Не должна влиять. Пусть сам разбирается с личными делами. Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества. К сожалению, для публичных людей это неизбежно, нужно это учитывать, равно как и придерживаться общих правил. Но на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео? Я не смотрел".