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НОВОСТИ

Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества - Путин о ситуации с Дзюбой

14:40 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос от Матч-ТВ про Дзюбу, публикацию интимного видео и о том, должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность:

"Не должна влиять. Пусть сам разбирается с личными делами. Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества. К сожалению, для публичных людей это неизбежно, нужно это учитывать, равно как и придерживаться общих правил. Но на профессиональной деятельности это не должно отражаться. А вы смотрели это видео? Я не смотрел".

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