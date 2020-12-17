Это не политическое преследование - президент РФ о деле Фургала
14:45 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Сергей Фургал - представитель известной партии, она его поддерживала и поддерживает до сих пор, у меня с ним были теплые отношения, никаких проблем не возникало. На мой взгляд, он вполне исправно работал и старался. Но обвинения в его адрес очень тяжелые. Речь идет о деятельности ОПГ, которая занималась устранением конкурентов. Это даже не воровство или злоупотребления, это убийства. Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день. Понимаю людей, которые были разочарованы, они за него голосовали. Но как быть с этими обвинениями? Это же не политическое преследование. Разве мы не знаем случаи с представителями других партий? Например, руководителей регионов от "Единой России". Мы что, должны для каких-то партий делать исключения? Государство должно абстрагироваться от политических пристрастий".
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