Путин считает, что белорусскому народу нужно дать спокойно разобраться с внутренними проблемами
14:55 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Вы привели в пример Киргизию, там постоянная чехарда. Есть страны, где парламентская культура и партии складывались столетиями. На постсоветском пространстве этого нет. Это результат поиска своего пути - то, что происходит. Майя Санду избрана, я желаю ей успехов, всего доброго, но она ничего нового не сказала, мы слышим призывы вывести наш миротворческий контингент. Мы за то, чтобы вывести. Но пусть будет налажен диалог между Приднестровьем и Молдовой. Мы с президентом Ворониным были к этому близки. Но Запад на него нажал, решение приднестровского вопроса отложили на неопределенный срок.
Белоруссия. Нужно дать белорусскому народу спокойно разобраться с внутренними проблемами. Согласен с президентом Лукашенко, нужно делать все в спокойной, ритмичной обстановке. Есть вмешательство из-за границы, а с таким вмешательством ничего и никогда хорошо не получается. Все, что вброшено извне, работает как взрывное устройство. Нужно просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать, а вести диалог".
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