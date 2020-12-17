При попрании прав верующих реакция не должна быть направлена на лишение человека жизни - Путин
15:05 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но реакция не должна быть агрессивной. В мировых религиях нет и намека на агрессию. При попрании прав верующих реакция не должна быть направлена на лишение человека жизни. Господь жизнь дал, только он может ее забрать. Что мы делаем, чтобы такого не произошло в России? В истории нашей страны было много черных страниц. Была депортация народов после Великой Отечественной войны. Мы не любим об этом говорить, но это было. Не буду давать оценок. Предатели были везде, но были люди, которые героически сражались за свою страну. Но репрессий по религиозным соображениям не было - в том смысле, что не преследовали за конкретную религию. В европейских странах представители ислама иногда составляют до 10% населения. Но они иммигранты. А у нас коренные жители. Поэтому там проект мультикультурализма потерпел фиаско".
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