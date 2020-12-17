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Владимир Путин высказал свое видение ситуации в Карабахе

15:20 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о конфликте в Карабахе, поведении Турции, интересах России в регионе:

"Там происходили стычки, рано или поздно в это могло вылиться. Турция считает, что она защищала правое дело Азербайджана. Сохранение жизни и здоровья - главная задача, мы смогли это решить. Но там возникли сложности инфраструктурного характера, с этим нужно разбираться на переговорах. Мы рассчитываем на то, что международные посредники перейдут от слов к делу и будут помогать беженцам. Пусть международные организации, наконец, развернутся, а не только российские миротворцы. Мы готовы продолжать работу. Количество миротворцев может увеличиться, если договоримся об этом со всеми сторонами, включая Азербайджан".

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