Владимир Путин высказал свое видение ситуации в Карабахе

15:20 Источник: НГ-Online

Во время своей пресс-конференции президент Россииответил на вопрос о конфликте в Карабахе, поведении Турции, интересах России в регионе:"Там происходили стычки, рано или поздно в это могло вылиться. Турция считает, что она защищала правое дело Азербайджана. Сохранение жизни и здоровья - главная задача, мы смогли это решить. Но там возникли сложности инфраструктурного характера, с этим нужно разбираться на переговорах. Мы рассчитываем на то, что международные посредники перейдут от слов к делу и будут помогать беженцам. Пусть международные организации, наконец, развернутся, а не только российские миротворцы. Мы готовы продолжать работу. Количество миротворцев может увеличиться, если договоримся об этом со всеми сторонами, включая Азербайджан".