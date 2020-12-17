Под Азовским морем могут быть запасы пресной воды
15:30 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Сейчас работы ведутся. Опреснение - дорогое удовольствие. Есть еще одна новация - под Азовским морем могут быть запасы пресной воды. Проблему мы решим, средства выделяются, государство не будет на этом экономить".
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