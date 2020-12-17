15:30 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос о водоснабжении в Крыму:"Сейчас работы ведутся. Опреснение - дорогое удовольствие. Есть еще одна новация - под Азовским морем могут быть запасы пресной воды. Проблему мы решим, средства выделяются, государство не будет на этом экономить".