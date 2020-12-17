Мы белые и пушистые по сравнению с Западом - Путин
15:35 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"По поводу покушения на нашего известного блогера я уже говорил. Мы готовы к расследованию, особенно если речь идет о химическом оружии. Но мы просим дать нам хотя бы официальное заключение. Власти Германии передали весь материал в Организацию по борьбе с распространением химического оружия. Чувствуем ли мы конкретную ответственность? Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией. Это касается и Крыма. Вам нравится решение по Косово, хотя его принимал парламент. А в Крыму был референдум. За что против крымчан вводятся санкции?! Мы белые и пушистые? По сравнению с вами - да. Мы белые и пушистые. Мы освободили советские республики, а НАТО приближается к нашим границам. Страны НАТО выходят из договоров, а нам что делать? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Сейчас есть угроза прекращения договора СНВ. Тогда вообще не останется ограничений".
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