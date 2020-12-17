Путин: Голосование США и Украины на ГА ООН по вопросу осуждения героизации нацизма не красит эти страны

15:45 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент Россииответил на вопрос о пересмотре итогов Второй мировой войны:"Чтобы не допустить переписывания истории, нужно быть самодостаточными и сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане. Переписывание истории делается в угоду политическим конъюнктурам. Сегодня генассамблея ООН приняла решение осудить героизацию нацизма. Против проголосовали только США и Украина. Это их не красит. И непонятно, почему они так проголосовали. Есть же вопросы фундаментального характера, а не конъюнктурного".