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Путин: Голосование США и Украины на ГА ООН по вопросу осуждения героизации нацизма не красит эти страны

15:45 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о пересмотре итогов Второй мировой войны:

"Чтобы не допустить переписывания истории, нужно быть самодостаточными и сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане. Переписывание истории делается в угоду политическим конъюнктурам. Сегодня генассамблея ООН приняла решение осудить героизацию нацизма. Против проголосовали только США и Украина. Это их не красит. И непонятно, почему они так проголосовали. Есть же вопросы фундаментального характера, а не конъюнктурного".

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