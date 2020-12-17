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Кадыров защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны - Путин

16:00 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о защите мусульман, Кадырове и арабском мире:

"Разве только в адрес Кадырова придумывают разные санкции и всякие истории. По-моему, в отношении России в целом придумывают, а Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны", - сказал Путин. Он назвал Кадырова "одной из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа Внешней политикой руководит МИД, но регионы вносят свой вклад. У нас традиционные отношения с арабскими и мусульманскими странами. Сегодня мы лишь расширяем эти связи, они не ограничены идеологией. У нас уникальные отношения с арабскими инвестфондами".

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