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НОВОСТИ

Шесть судов попали в ледовый плен на Волге под Астраханью

16:40 17.12.2020 Источник: Интерфакс

Сложная ледовая ситуация стала причиной вынужденной остановки кораблей на Волге в районе села Рассвет Астраханской области, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону.

"Жигулевск-1" и "Криуша" не могут продолжить свое движение из-за ледостава и остаются в районе села Рассвет. Рядом еще четыре судна ожидают проводки", - сказал представитель главка.

Он уточнил, что на помощь судам идет ледокол "Георгий Седов".

Как сообщалось, "Жигулевск-1" и "Криуша" застряли в ледяных торосах 11 декабря.

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