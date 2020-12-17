Шесть судов попали в ледовый плен на Волге под Астраханью
16:40 17.12.2020 Источник: Интерфакс
Сложная ледовая ситуация стала причиной вынужденной остановки кораблей на Волге в районе села Рассвет Астраханской области, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону.
"Жигулевск-1" и "Криуша" не могут продолжить свое движение из-за ледостава и остаются в районе села Рассвет. Рядом еще четыре судна ожидают проводки", - сказал представитель главка.
Он уточнил, что на помощь судам идет ледокол "Георгий Седов".
Как сообщалось, "Жигулевск-1" и "Криуша" застряли в ледяных торосах 11 декабря.
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