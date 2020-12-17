Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий
16:15 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Если одна страна строит для себя зонтик, это ведет к обнулению ядерного потенциала. Сейчас у нас появляется Циркон - очень важное оружие. 8 с лишним махов. Дальность большая. Система размещена на кораблях в нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость. Идет работа по Сармату, по Посейдону. Все в рамках плана. Не вижу ни одного проблемного вопроса, который говорил бы о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Мы на шестом месте по объемам финансирования армии и ВПК. А мы делаем то, чего о других нет. Благодаря мозгам наших ученых, таланта инженеров, рабочих. Армия стала более компактной. Но более эффективной".
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