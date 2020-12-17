Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий

16:15 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент РФ ответил на вопрос по договору СНВ-3, новой гонке вооружений и современному оружию:"Если одна страна строит для себя зонтик, это ведет к обнулению ядерного потенциала. Сейчас у нас появляется Циркон - очень важное оружие. 8 с лишним махов. Дальность большая. Система размещена на кораблях в нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость. Идет работа по Сармату, по Посейдону. Все в рамках плана. Не вижу ни одного проблемного вопроса, который говорил бы о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Мы на шестом месте по объемам финансирования армии и ВПК. А мы делаем то, чего о других нет. Благодаря мозгам наших ученых, таланта инженеров, рабочих. Армия стала более компактной. Но более эффективной".