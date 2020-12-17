0
0
0
НОВОСТИ

Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий

16:15 17.12.2020 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент РФ ответил на вопрос по договору СНВ-3, новой гонке вооружений и современному оружию:

"Если одна страна строит для себя зонтик, это ведет к обнулению ядерного потенциала. Сейчас у нас появляется Циркон - очень важное оружие. 8 с лишним махов. Дальность большая. Система размещена на кораблях в нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость. Идет работа по Сармату, по Посейдону. Все в рамках плана. Не вижу ни одного проблемного вопроса, который говорил бы о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Мы на шестом месте по объемам финансирования армии и ВПК. А мы делаем то, чего о других нет. Благодаря мозгам наших ученых, таланта инженеров, рабочих. Армия стала более компактной. Но более эффективной".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 17.12.2020
Кадыров защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны - Путин
0
100
15:51 17.12.2020
В Москве запустили автоматизированную ветеринарную систему
0
104
15:45 17.12.2020
Путин: Голосование США и Украины на ГА ООН по вопросу осуждения героизации нацизма не красит эти страны
0
113
15:35 17.12.2020
Мы белые и пушистые по сравнению с Западом - Путин
0
136
15:30 17.12.2020
Под Азовским морем могут быть запасы пресной воды
0
123
15:20 17.12.2020
Владимир Путин высказал свое видение ситуации в Карабахе
0
149
15:05 17.12.2020
При попрании прав верующих реакция не должна быть направлена на лишение человека жизни - Путин
0
171
14:55 17.12.2020
Путин считает, что белорусскому народу нужно дать спокойно разобраться с внутренними проблемами
0
204
14:45 17.12.2020
Это не политическое преследование - президент РФ о деле Фургала
0
171
14:40 17.12.2020
Лезть в личную жизнь недостойно нормального общества - Путин о ситуации с Дзюбой
0
171

Возврат к списку