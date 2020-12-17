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НОВОСТИ

Семьям с маленькими детьми сделают подарок - по 5 тыс руб на ребенка - на Новый год

17:00 17.12.2020 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с детьми младше семи лет к Новому году получат по пять тысяч рублей на ребенка. Он отметил, что до конференции посоветовался с правительством и администрацией президента.

«Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», — сказал Путин.  Газета.Ru

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