Семьям с маленькими детьми сделают подарок - по 5 тыс руб на ребенка - на Новый год

17:00 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с детьми младше семи лет к Новому году получат по пять тысяч рублей на ребенка. Он отметил, что до конференции посоветовался с правительством и администрацией президента.

«Мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», — сказал Путин. Газета.Ru