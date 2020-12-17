Результат теста на коронавирус у Макрона оказался положительным - Елисейский дворец
17:12 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результаты оказались положительными. Как сообщает в четверг пресс-служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.
"У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - говорится в коммюнике.
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