Результат теста на коронавирус у Макрона оказался положительным - Елисейский дворец

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результаты оказались положительными. Как сообщает в четверг пресс-служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.

"У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - говорится в коммюнике.