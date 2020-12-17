ЕС расширил санкции против Минска, добавив в список 29 физических и 7 юридических лиц
17:40 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз расширил санкции в отношении властей Белоруссии, добавив в черный список 29 физических и 7 юридических лиц, включая спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, генпрокурора Андрея Шведа, министра связи и информации Игоря Луцкого, вице- премьера Анатолия Сивака. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.
"В связи с продолжающимися репрессиями гражданского общества в Белоруссии 29 физических и 7 юридических лиц должны быть включены в список людей, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", - отмечается в нем.
Кроме того, в черный список внесены глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Минского облисполкома Александр Турчин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, бизнесмены Александр Шакутин и Николай Воробей. Санкции также вводятся против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, компаний "Белтехэкспорт" и Дана Холдинг. Последней руководят сербские бизнесмены.
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