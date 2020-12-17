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В ООН подсчитали убытки мирового турбизнеса из-за пандемии COVID-19

18:10 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса нового типа принесло туристической отрасли за первые десять месяцев 2020 года убытки в размере 935 млрд долларов. Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, - уточнили в организации. - Это приводит к потере 935 млрд долларов экспортной выручки от международного туризма". Сейчас, по данным UNWTO, туризм возвращается на уровень 1990 года.

В организации уточнили, что, как ожидается, число международных путешественников сократится по итогам года на 70-75%. "В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно 1,1 трлн долларов", - добавили в UNWTO.

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