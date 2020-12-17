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НОВОСТИ

В РУСАДА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда

18:25 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не в полной мере удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом говорится в заявлении РУСАДА.

"РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда по иску WADA, - говорится в заявлении. - К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок - до двух лет".

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