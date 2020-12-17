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В WADA разочарованы, что российских спортсменов Суд не отстранил на 4 года

18:35 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) довольно решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил глава WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В четверг CAS опубликовал текст решения по спору WADA и РУСАДА. К российскому спорту применены санкции до 2022 года. В этот период российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальным флагом.

"WADA радо, что выиграло это знаковое дело. Мы ни перед чем не остановились в расследовании этого очень сложного случая. Однако мы разочарованы тем, что CAS не одобрил все наши рекомендации, а именно отстранение на четырехлетний период", - сказал Банька.

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